Молодой человек бросил развлекательную петарду в салон проезжающего автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Столинского района подозревается в хулиганстве.







По данным следствия, вечером 8 сентября текущего года 18-летний житель посёлка Речица Столинского района в состоянии алкогольного опьянения й. В результате действий молодого человека были повреждены обивка салона и одежда водителя.



Столинским районным отделом Следственного комитета в отношении юноши возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса. Также были изъяты находившиеся при нем ещё 2 петарды. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.