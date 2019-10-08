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Молодой человек бросил развлекательную петарду в салон проезжающего автомобиля
09.10.2019 12:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Житель Столинского района подозревается в хулиганстве.
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Житель Столинского района подозревается в хулиганстве. По данным следствия, вечером 8 сентября текущего года 18-летний житель посёлка Речица Столинского района...
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