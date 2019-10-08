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Устанавливается личность женщины у банкомата, которая могла найти чужую сумочку

09.10.2019 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность женщины, которая 22.09.2019 около 00:10 часов находилась на ул. Советской в Бресте и могла найти чужую женскую сумочку.

Устанавливается личность женщины у банкомата, которая могла найти чужую сумочку

Гражданам, которым что-либо известно об указанной женщине, просьба сообщить по телефонам: +375(33) 601-63-99, +375(29) 823-65-90, 8(0162) 21-59-01 или 102.

Устанавливается личность женщины у банкомата, которая могла найти чужую сумочку

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность женщины, которая 22.09.2019 около 00:10 часов находилась на ул. Советской в Бресте и могла найти...
 
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