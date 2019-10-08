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В Пинске пассажир такси пострадал в ДТП
09.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По предварительной информации управления ГАИ УВД Брестского облисполкома, автомобилем такси марки «Хендай Солярис» управлял 36-летний пинчанин. Двигаясь по ул. Первомайской, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился 50-летний гражданин Украины.
В результате аварии пострадал 20-летний пассажир «Хендая», ехавший на переднем сидении. Он не был пристегнут ремнем безопасности. С травами молодого человека госпитализировали в Пинскую центральную больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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