В немецком городе Галле неизвестные открыли стрельбу у синагоги - есть жертвы

Источник материала: Tut.by

В немецком городе Галле неизвестные открыли стрельбу у синагоги. По предварительным данным, убиты два человека.

О нападении на синагогу в Галле сообщает полиция в Twitter.

Angriff auf die Synagoge am Wasserturm in Halle, mindestens ein Toter pic.twitter.com/CDgTXJgOnp — Dubisthalle.de (@dubisthallede) October 9, 2019

По ее данным, прозвучало несколько выстрелов. Убиты два человека. Предполагаемые злоумышленники скрылись с места преступления на авто.

Полиция сообщает, что предпринимает все необходимые меры к их задержанию и просит граждан не покидать свои квартиры.