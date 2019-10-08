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В немецком городе Галле неизвестные открыли стрельбу у синагоги - есть жертвы
Источник материала: Tut.by
В немецком городе Галле неизвестные открыли стрельбу у синагоги. По предварительным данным, убиты два человека.
О нападении на синагогу в Галле сообщает полиция в Twitter.
По ее данным, прозвучало несколько выстрелов. Убиты два человека. Предполагаемые злоумышленники скрылись с места преступления на авто.
Полиция сообщает, что предпринимает все необходимые меры к их задержанию и просит граждан не покидать свои квартиры.
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Полиция сообщает, что предпринимает все необходимые меры к их задержанию и просит граждан не покидать свои квартиры.
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