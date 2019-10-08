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В Лидском районе в жилом доме взорвался отопительный котел
Источник материала: Tut.by
В деревне Дудары Лидского района в жилом доме утром 8 октября взорвался отопительный котел. Предполагаемая причина происшествия — отсутствие циркуляции воды в системе,
Все произошло около 10 утра во вторник. В результате разрыва повреждены котел, который находился внутри отдельного помещения, внутренняя перегородка между топочной и ванной комнатой, стекло в окне ванной комнате, а также частично кровля.
При этом целостность несущих конструкций не нарушена и дом пригоден для жилья.
В момент происшествия в доме находилась жена хозяина, его взрослая дочь и внучка. Женщины и ребенок не пострадали, самостоятельно покинули дом.
Спасатели напоминают, что надо обязательно проверять исправность котла и циркуляцию воды в системе. Это особенно важно, когда ночная температура опускается ниже нуля, а днем — теплая солнечная погода. Разогревать замерзшие трубы можно теплой водой, песком или специальным прибором.
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В деревне Дудары Лидского района в жилом доме утром 8 октября взорвался отопительный котел. Предполагаемая причина происшествия - отсутствие циркуляции воды в...
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