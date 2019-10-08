Ведется розыск очевидцев ДТП, при котором упала пенсионерка, которая опёрлась на автобус

Источник материала: Виртуальный Брест

Группой дознания батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома ведется розыск очевидцев ДТП в Бресте, в котором пострадала пенсионерка.





16 сентября около 16:38 45-летний брестчанин, управляя автобусом марки «МАЗ», двигался по улице Ленина. На остановке общественного транспорта «Парк 1-го Мая», после посадки и высадки пассажиров, во время начала движения, на тротуаре возле задней двери упала 87-летняя пассажирка, которая оперлась на заднюю правую часть автобуса во время начала его движения.

В результате происшествия пенсионерка с травмами была госпитализирована в УЗ «БСМП».

Если Вы стали очевидцем данного происшествия либо располагаете какими-либо сведениями, убедительная просьба позвонить по телефону: 8 (033) 609-66-78 Валентин Александрович.