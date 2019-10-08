ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ведется розыск очевидцев ДТП, при котором упала пенсионерка, которая опёрлась на автобус

09.10.2019 16:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Группой дознания батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома ведется розыск очевидцев ДТП в Бресте, в котором пострадала пенсионерка.

Ведется розыск очевидцев ДТП, при котором упала пенсионерка, которая опёрлась на автобус

16 сентября около 16:38 45-летний брестчанин, управляя автобусом марки «МАЗ», двигался по улице Ленина. На остановке общественного транспорта «Парк 1-го Мая», после посадки и высадки пассажиров, во время начала движения, на тротуаре возле задней двери упала 87-летняя пассажирка, которая оперлась на заднюю правую часть автобуса во время начала его движения.

В результате происшествия пенсионерка с травмами была госпитализирована в УЗ «БСМП».

Если Вы стали очевидцем данного происшествия либо располагаете какими-либо сведениями, убедительная просьба позвонить по телефону: 8 (033) 609-66-78 Валентин Александрович.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Группой дознания батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома ведется розыск очевидцев ДТП в Бресте, в котором пострадала пенсионерка. 16 сентября около 16:38...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинске пассажир такси пострадал в ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика