Житель Лунинца писал детям в популярной соцсети непристойные сообщения

Источник материала: Полесская правда



Как сообщает УИОС МВД, в лунинецкую милицию поступила оперативная информация о местном жителе, 1988 года рождения, который создал завуалированную анкету в социальной сети для общения на определенную тему. На своей странице «ВКонтакте» он переписывался с подростками, которым нет 16 лет, на интимные темы, а впоследствии предлагал секс.

Оперативникам отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми удалось установить детей, с которыми переписывался подозреваемый. Девочке, которой мужчина в ходе откровенной переписки послал фотографии порнографического характера, нет и 16-ти, о чем задержанный знал.

Сейчас жителя райцентра проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Следователи Лунинецкого РОСК возбудили уголовное дело за развратные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста. Правовую оценку действиям с порнографическими материалами следователи дадут позже. Подозреваемый задержан и находится в ИВС.

МВД констатирует: количество преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось в 22 раза, число жертв педофилов – в 7 раз. Только за 9 месяцев этого года правоохранители пресекли деятельность 285 педофилов, которые совершили 598 преступлений в отношении 444 детей.

– Каждый такой факт МВД расценивает как личную трагедию отдельно взятого ребенка и огромный негатив правоохранительной системы, которая не смогла предотвратить пагубное социальное явление, – прокомментировал заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрий Цаюн. – В этой связи МВД уже несколько лет выступает с инициативой криминализации так называемого груминга – первичных действий педофила в интернете с целью установления сексуального контакта с ребенком в любой форме.

Правоохранители обращаются к родителям детей и подростков: правило тайны переписки в случае с детьми соблюдаться не должно! Вы обязаны знать, с кем и о чем ребенок общается в интернете. Интересуйтесь его делами, следите за изменениями в поведении, обращайте внимание на новые знакомства. Только ваше участие и бдительность могут оградить детей от преступников.