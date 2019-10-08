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Житель Лунинца писал детям в популярной соцсети непристойные сообщения
09.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Оперативникам отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми удалось установить детей, с которыми переписывался подозреваемый. Девочке, которой мужчина в ходе откровенной переписки послал фотографии порнографического характера, нет и 16-ти, о чем задержанный знал.
Сейчас жителя райцентра проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Следователи Лунинецкого РОСК возбудили уголовное дело за развратные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста. Правовую оценку действиям с порнографическими материалами следователи дадут позже. Подозреваемый задержан и находится в ИВС.
МВД констатирует: количество преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось в 22 раза, число жертв педофилов – в 7 раз. Только за 9 месяцев этого года правоохранители пресекли деятельность 285 педофилов, которые совершили 598 преступлений в отношении 444 детей.
Правоохранители обращаются к родителям детей и подростков: правило тайны переписки в случае с детьми соблюдаться не должно! Вы обязаны знать, с кем и о чем ребенок общается в интернете. Интересуйтесь его делами, следите за изменениями в поведении, обращайте внимание на новые знакомства. Только ваше участие и бдительность могут оградить детей от преступников.
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