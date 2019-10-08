|
В Полоцком погранотряде офицер пытался совершить суицид
Источник материала: Tut.by
9 октября около 11 часов утра при попытке суицида в рабочем кабинете был обнаружен офицер управления пограничного отряда,
27-летнему капитану оказали первую медицинскую помощь и доставили в реанимацию Полоцкой городской больницы.
Угрозы его жизни нет.
По факту происшествия проинформированы местные органы внутренних дел, СК и прокуратура.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угрозы его жизни уже нет.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)