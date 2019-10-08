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Задержан подозреваемый в нападении на женщину. Тот самый, по слухам, "маньяк"

09.10.2019 18:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как мы информировали читателей ранее, в ночь с пятницы на субботу, 28 сентября 2019 года около 1:30 часов, на улице Волгоградской мужчина из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения брестчанке. Брестским МОСК было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК РБ (особо злостное хулиганство).

Задержан подозреваемый в нападении на женщину. Тот самый, по слухам, "маньяк"

место нападения

 
 
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  Как мы информировали читателей ранее, в ночь с пятницы на субботу, 28 сентября 2019 года около 1:30 часов, на улице Волгоградской мужчина из хулиганских побуждений...
 
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