|
Задержан подозреваемый в нападении на женщину. Тот самый, по слухам, "маньяк"
09.10.2019 18:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как мы информировали читателей ранее, в ночь с пятницы на субботу, 28 сентября 2019 года около 1:30 часов, на улице Волгоградской мужчина из хулиганских побуждений
место нападения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как мы информировали читателей ранее, в ночь с пятницы на субботу, 28 сентября 2019 года около 1:30 часов, на улице Волгоградской мужчина из хулиганских побуждений...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)