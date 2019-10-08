Источник материала: Кричевская жизнь

Анализ причин возникновения ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов и других механических двухколесных транспортных средств показывает, что причиной большинства из них зачастую становится рискованное поведение. Это — управление транспортом лицами, не имеющими такого права, неподчинение сигналам регулирования, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, превышение скоростных режимов, нарушение правил проезда перекрестков и использования мотошлемов.

Велосипедистам для безопасности следует передвигаться на велосипеде по велосипедной дорожке, тротуару или пешеходной дорожке либо по обочине в попутном направлении движения транспорта. Допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

На дорогах, приближенных к деревням и селам, вне зависимости от времени года, активно участвуют в движении местные жители – пешком, на велосипеде или гужевых повозках. Поэтому водителям при движении на автодорогах вблизи населенных пунктов важно проявлять особое внимание. Встречая данную категорию участников на загородной дороге, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожным при проезде мимо них. Дорога остается опасным местом. Любая непредвиденная ситуация может обернуться трагедией.

ОГАИ РОВД.