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Быть предельно осторожным
09.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Анализ причин возникновения ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов и других механических двухколесных транспортных средств показывает, что причиной большинства из них зачастую становится рискованное поведение. Это — управление транспортом лицами, не имеющими такого права, неподчинение сигналам регулирования, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, превышение скоростных режимов, нарушение правил проезда перекрестков и использования мотошлемов.
ОГАИ РОВД.
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Анализ причин возникновения ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов и других механических двухколесных транспортных средств показывает, что причиной...
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