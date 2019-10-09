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На заводе в Бобруйске мужчине на голову вылилось раскаленное масло
Источник материала: Tut.by
На Бобруйском заводе растительных масел 7 октября пострадал 39-летний старший мастер, руководивший сменой. Ему на голову вылилось раскаленное масло,
Пострадавший находился на участке фильтрации, когда из вертикального напорного пластинчатого фильтра на него пролилось раскаленное масло.
С термическими ожогами головы мужчину отвезли в больницу. Степень тяжести полученной травмы и обстоятельства произошедшего устанавливают.
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Мужчина в больнице с термическими ожогами.
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