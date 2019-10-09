На заводе в Бобруйске мужчине на голову вылилось раскаленное масло

Источник материала: Tut.by

На Бобруйском заводе растительных масел 7 октября пострадал 39-летний старший мастер, руководивший сменой. Ему на голову вылилось раскаленное масло, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Пострадавший находился на участке фильтрации, когда из вертикального напорного пластинчатого фильтра на него пролилось раскаленное масло.

С термическими ожогами головы мужчину отвезли в больницу. Степень тяжести полученной травмы и обстоятельства произошедшего устанавливают.