Мужчина попытался дать взятку инспектору ГАИ в виде кольца и «жмени» денег

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Лунинецкого района поступило сообщение от мужчины о том, что по трассе М-10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», в направлении Микашевич, движется автомобиль марки «Ситроен», водитель которого предположительно пьян, так как транспортное средство «виляет» по дороге.





Сотрудники ГАИ оперативно отреагировали на звонок. На 335 км автодороги около агрогородка Дворец милиционер увидел автомобиль «Ситроен» на встречной полосе движения. Инспектор включил проблесковые маячки красного и синего цветов и через громкоговорящее устройство высказал требование об остановке.

При проверке документов выяснилось, что водитель, житель деревни Погост-Загородский Пинского района 1983 года рождения, находится в нетрезвом состоянии. Водитель признался инспектору, что накануне выпил 500 граммов водки.

Чтобы милиционер не привлек его к ответственности, мужчина попытался дать взятку в виде «жмени» денег. Сотрудник ГАИ неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако, вопреки предупреждениям, мужчина повторно попытался откупиться кольцом из металла желтого цвета.

Правоохранитель сообщил о попытке дачи взятки в ОДС РОВД. Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 431 (дача взятки) УК Республики Беларусь. Водитель задержан.

Выявление и пресечение данного вида преступлений является для милицейского ведомства принципиальной позицией и устойчивым правилом. Максимальное наказание предусматривает вплоть до 5 лет лишения свободы.

ОИОС УВД, видео ОГАИ Лунинецкого РОВД