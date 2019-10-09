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Мужчина попытался дать взятку инспектору ГАИ в виде кольца и «жмени» денег
10.10.2019 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Лунинецкого района поступило сообщение от мужчины о том, что по трассе М-10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», в направлении Микашевич, движется автомобиль марки «Ситроен», водитель которого предположительно пьян, так как транспортное средство «виляет» по дороге.
Сотрудники
При проверке документов выяснилось, что водитель, житель деревни Погост-Загородский Пинского района 1983 года рождения, находится в нетрезвом состоянии. Водитель признался инспектору, что накануне выпил 500 граммов водки.
Чтобы милиционер не привлек его к ответственности, мужчина попытался дать взятку в виде «жмени» денег. Сотрудник ГАИ неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако, вопреки предупреждениям, мужчина повторно попытался откупиться кольцом из металла желтого цвета.
Правоохранитель сообщил о попытке дачи взятки в ОДС РОВД. Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 431 (дача взятки) УК Республики Беларусь. Водитель задержан.
Выявление и пресечение данного вида преступлений является для милицейского ведомства принципиальной позицией и устойчивым правилом. Максимальное наказание предусматривает вплоть до 5 лет лишения свободы.
ОИОС УВД, видео ОГАИ Лунинецкого РОВД
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В дежурную часть Лунинецкого района поступило сообщение от мужчины о том, что по трассе М-10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», в направлении Микашевич, движется...
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