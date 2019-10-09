ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина попытался дать взятку инспектору ГАИ в виде кольца и «жмени» денег

10.10.2019 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Лунинецкого района поступило сообщение от мужчины о том, что по трассе М-10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», в направлении Микашевич, движется автомобиль марки «Ситроен», водитель которого предположительно пьян, так как транспортное средство «виляет» по дороге.

Мужчина попытался дать взятку инспектору ГАИ в виде кольца и «жмени» денег

Сотрудники ГАИ оперативно отреагировали на звонок. На 335 км автодороги около агрогородка Дворец милиционер увидел автомобиль «Ситроен» на встречной полосе движения. Инспектор включил проблесковые маячки красного и синего цветов и через громкоговорящее устройство высказал требование об остановке.

При проверке документов выяснилось, что водитель, житель деревни Погост-Загородский Пинского района 1983 года рождения, находится в нетрезвом состоянии. Водитель признался инспектору, что накануне выпил 500 граммов водки.

Чтобы милиционер не привлек его к ответственности, мужчина попытался дать взятку в виде «жмени» денег. Сотрудник ГАИ неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако, вопреки предупреждениям, мужчина повторно попытался откупиться кольцом из металла желтого цвета.

Правоохранитель сообщил о попытке дачи взятки в ОДС РОВД. Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 431 (дача взятки) УК Республики Беларусь. Водитель задержан.

Выявление и пресечение данного вида преступлений является для милицейского ведомства принципиальной позицией и устойчивым правилом. Максимальное наказание предусматривает вплоть до 5 лет лишения свободы.

ОИОС УВД, видео ОГАИ Лунинецкого РОВД

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В дежурную часть Лунинецкого района поступило сообщение от мужчины о том, что по трассе М-10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», в направлении Микашевич, движется...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На заводе в Бобруйске мужчине на голову вылилось раскаленное масло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика