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В Вороновском районе мужчина повесил собаку и выбросил животное в мусорку
10.10.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В дежурную часть Вороновского райотдела милиции в конце прошлого месяца обратился местный житель и сообщил, что его несовершеннолетняя дочь видела, как мужчина в сторону мусорки волочил по земле мертвую собаку, шея которой была обвита веревкой. Картина настолько шокировала девушку, что домой она пришла вся в слезах.
В ситуации стал разбираться участковый инспектор милиции.
– Оказалось, что к смерти собаки причастен 61-летний местный житель. Мужчина увидел, как на его подворье животное доедало принадлежащую ему курицу. Тогда пенсионер попросил у соседа веревку, позвал собаку и накинул петлю ей на шею, после чего повесил на недалеко стоящем турникете, а труп отнес на мусорку, – сообщили в пресс-службе УВД облисполкома.
Противоправному поведению мужчины дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена статьей 339-1 «Жестокое обращение с животными».
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В дежурную часть Вороновского райотдела милиции в конце прошлого месяца обратился местный житель и сообщил, что его несовершеннолетняя дочь видела, как мужчина в...
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