В Вороновском районе мужчина повесил собаку и выбросил животное в мусорку

Источник материала: Вороновская газета





В дежурную часть Вороновского райотдела милиции в конце прошлого месяца обратился местный житель и сообщил, что его несовершеннолетняя дочь видела, как мужчина в сторону мусорки волочил по земле мертвую собаку, шея которой была обвита веревкой. Картина настолько шокировала девушку, что домой она пришла вся в слезах.

В ситуации стал разбираться участковый инспектор милиции.

– Оказалось, что к смерти собаки причастен 61-летний местный житель. Мужчина увидел, как на его подворье животное доедало принадлежащую ему курицу. Тогда пенсионер попросил у соседа веревку, позвал собаку и накинул петлю ей на шею, после чего повесил на недалеко стоящем турникете, а труп отнес на мусорку, – сообщили в пресс-службе УВД облисполкома.

Противоправному поведению мужчины дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена статьей 339-1 «Жестокое обращение с животными».

Служба информации «ГП»

Фото: носит иллюстративный характер https://grodnonews.by/