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У аэропорта близ авcтрийского Линца прогремел взрыв, девять пострадавших

10.10.2019 18:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва на территории аэропорта австрийского Линца. Как сообщают местные газеты со ссылкой на полицию, трое пострадавших получили серьезные травмы.

Район происшествия сильно задымлен, однако происходящее никак не повлияло на авиасообщение и работу аэропорта. Аэропорт располагается близ коммуны Хёршинг.

Причины взрыва пока неясны. Уточняется, что взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора. В помещении начался пожар, о котором экстренным службам сообщили в 8.10 утра по местному времени. Пока потушить огонь не удалось, на месте происшествия работают пожарные, всего в тушении огня задействовано 250 человек. По словам пресс-секретаря полиции Саши Баумартнер, на тушение пожара потребуется еще как минимум несколько часов. Более половины постройки уничтожено огнем.

По данным австрийских СМИ, трое пострадавших доставлены в больницы в Вене и Мюнхене, еще шестеро — в больницы на территории округа Линц. В момент взрыва в помещении было 23 человека. Сейчас в здании никого нет. Местонахождение всех, кто находился или мог находиться в здании, установлено, без вести пропавших нет.

 
 
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По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва на территории аэропорта австрийского Линца.
 
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