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На БМЗ 19-летнего стажера придавило сталевозом
Источник материала: Tut.by
На Белорусском металлургическом заводе в Жлобине тяжело травмирован 19-летний рабочий- стажер. Парень в тяжелом состоянии находится в больнице.
Об инциденте
— Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 октября. 19-летний подручный сталевара проходил на заводе стажировку. При перемещении сталевоза получил травму. Его доставили в больницу. Проводится расследование несчастного случая в установленном законодательством порядке, — сообщили на БМЗ.
На данный момент состояние парня тяжелое, у него травма грудной клетки.
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Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 октября. 19-летний подручный сталевара проходил на заводе стажировку.
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