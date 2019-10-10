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На БМЗ 19-летнего стажера придавило сталевозом

11.10.2019 10:44 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусском металлургическом заводе в Жлобине тяжело травмирован 19-летний рабочий- стажер. Парень в тяжелом состоянии находится в больнице.


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Об инциденте сообщил телеграм-канал NEXTA. На предприятии TUT.BY информацию подтвердили.

— Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 октября. 19-летний подручный сталевара проходил на заводе стажировку. При перемещении сталевоза получил травму. Его доставили в больницу. Проводится расследование несчастного случая в установленном законодательством порядке, — сообщили на БМЗ.

На данный момент состояние парня тяжелое, у него травма грудной клетки.

 
 
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Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 октября. 19-летний подручный сталевара проходил на заводе стажировку.
 
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