В Бресте должник по штрафам облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, утром 9 октября 69-летний житель Брестского района в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил неустановленной жидкостью 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место. В момент совершения указанных действий мужчина был задержан находившимся в кабинете сотрудником милиции.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса. В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о применении к нему меры пресечения.





В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Для установления химического состава жидкости назначена экспертиза.

9 октября около 10:00 часов участковый инспектор милиции Брестского РОВД по служебным вопросам находился в отделе принудительного исполнения Брестского района, когда в кабинет судебных исполнителей вошел мужчина (житель Брестского района 1950 г.р.) с черным пакетом в руках.

Посетитель стал высказывать сотрудникам ОПИ недовольство о взыскании у него задолженности по неуплаченным штрафам за административные правонарушения (по линии ГАИ). В считаные секунды мужчина достал полимерную бутылку и начал обливать прозрачной жидкостью одного из судебных исполнителей, его рабочее место и пол.

Стоявший спиной милиционер, почувствовав характерный для горючей жидкости запах и услышав возгласы сотрудника ОПИ, мгновенно предпринял меры для пресечения противоправных действий и отвел мужчину в сторону.

Охранник сторожевой охраны Московского (г. Бреста) отдела Департамента охраны, услышав доносящиеся из кабинета шум и крики, нажал тревожную кнопку экстренного вызова милиции.

В считанные минуты прибыл наряд группы задержания отдела Московского (г. Бреста) отдела Департамента охраны. Мужчина задержан. Следователями будет дана правовая оценка его действиям.