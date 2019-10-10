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В Бресте должник по штрафам облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью

11.10.2019 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, утром 9 октября 69-летний житель Брестского района в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил неустановленной жидкостью 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место. В момент совершения указанных действий мужчина был задержан находившимся в кабинете сотрудником милиции.

В Бресте должник по штрафам облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса. В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о применении к нему меры пресечения.

В Бресте должник по штрафам облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Для установления химического состава жидкости назначена экспертиза.

9 октября около 10:00 часов участковый инспектор милиции Брестского РОВД по служебным вопросам находился в отделе принудительного исполнения Брестского района, когда в кабинет судебных исполнителей вошел мужчина (житель Брестского района 1950 г.р.) с черным пакетом в руках.

В Бресте должник по штрафам облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью

Посетитель стал высказывать сотрудникам ОПИ недовольство о взыскании у него задолженности по неуплаченным штрафам за административные правонарушения (по линии ГАИ). В считаные секунды мужчина достал полимерную бутылку и начал обливать прозрачной жидкостью одного из судебных исполнителей, его рабочее место и пол.

Стоявший спиной милиционер, почувствовав характерный для горючей жидкости запах и услышав возгласы сотрудника ОПИ, мгновенно предпринял меры для пресечения противоправных действий и отвел мужчину в сторону.

Охранник сторожевой охраны Московского (г. Бреста) отдела Департамента охраны, услышав доносящиеся из кабинета шум и крики, нажал тревожную кнопку экстренного вызова милиции.

В считанные минуты прибыл наряд группы задержания отдела Московского (г. Бреста) отдела Департамента охраны. Мужчина задержан. Следователями будет дана правовая оценка его действиям.

 
Теги: Брест
 
 
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