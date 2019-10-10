|
Устанавливается личность мужчины, который катался на велосипеде по ул. Волгоградской
11.10.2019 18:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Устанавливается личность мужчины, который 26 июня 2019 года около 19:40 часов передвигался на велосипеде по тротуару, расположенному по улице Волгоградской в Бресте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устанавливается личность мужчины, который 26 июня 2019 года около 19:40 часов передвигался на велосипеде по тротуару, расположенному по улице Волгоградской в Бресте. ...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)