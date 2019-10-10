Устанавливается личность мужчины, который катался на велосипеде по ул. Волгоградской

Источник материала: Виртуальный Брест

Устанавливается личность мужчины, который 26 июня 2019 года около 19:40 часов передвигался на велосипеде по тротуару, расположенному по улице Волгоградской в Бресте.







Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам: +375297218754, 80162275537 или 102.



