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Устанавливается личность мужчины, который катался на велосипеде по ул. Волгоградской

11.10.2019 18:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Устанавливается личность мужчины, который 26 июня 2019 года около 19:40 часов передвигался на велосипеде по тротуару, расположенному по улице Волгоградской в Бресте.

Устанавливается личность мужчины, который катался на велосипеде по ул. Волгоградской


Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам: +375297218754, 80162275537 или 102.

Устанавливается личность мужчины, который катался на велосипеде по ул. Волгоградской

 
Теги: Брест
 
 
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  Устанавливается личность мужчины, который 26 июня 2019 года около 19:40 часов передвигался на велосипеде по тротуару, расположенному по улице Волгоградской в Бресте. ...
 
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