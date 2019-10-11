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Пенсионер из Пинского района не стал проходить медкомиссию и просто исправил срок действия водительской справки
12.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В МРЭО ГАИ для замены водительского удостоверения обратился житель Пинского района 1950 года рождения. Мужчина, предоставив все необходимые документы, остался ожидать выдачи нового удостоверения. Однако у сотрудника регистрационного отделения при визуальном осмотре возникли сомнения в подлинности медицинской справки о годности к управлению транспортными средствами. Справка была передана для исследования в Пинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.
Согласно выводам эксперта в содержание первоначальной записи «2014» в графе «Дата выдачи справки» внесены изменения в знак «4» путем дорисовки штрихов, образующих цифру «9».
Как признался правоохранителям мужчина, медицинскую комиссию в этом году он действительно не проходил, так как был занят. Поэтому и решил самостоятельно «продлить» срок действия имеющейся справки.
Пинским ГОВД проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.
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