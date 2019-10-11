ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионер из Пинского района не стал проходить медкомиссию и просто исправил срок действия водительской справки

12.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пенсионер из Пинского района не стал проходить медкомиссию и просто исправил срок действия водительской справки
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток:

– В МРЭО ГАИ для замены водительского удостоверения обратился житель Пинского района 1950 года рождения. Мужчина, предоставив все необходимые документы, остался ожидать выдачи нового удостоверения. Однако у сотрудника регистрационного отделения при визуальном осмотре возникли сомнения в подлинности медицинской справки о годности к управлению транспортными средствами. Справка была передана для исследования в Пинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

Согласно выводам эксперта в содержание первоначальной записи «2014» в графе «Дата выдачи справки» внесены изменения в знак «4» путем дорисовки штрихов, образующих цифру «9».

Как признался правоохранителям мужчина, медицинскую комиссию в этом году он действительно не проходил, так как был занят. Поэтому и решил самостоятельно «продлить» срок действия имеющейся справки.

Пинским ГОВД проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Пенсионер из Пинского района не стал проходить медкомиссию и просто исправил срок действия водительской справки Пенсионер из Пинского района не стал проходить медкомиссию и просто исправил срок действия водительской справки Пенсионер из Пинского района не стал проходить медкомиссию и просто исправил срок действия водительской справки Пенсионер из Пинского района не стал проходить медкомиссию и просто исправил срок действия водительской справки Пенсионер из Пинского района не стал проходить медкомиссию и просто исправил срок действия водительской справки Пенсионер из Пинского района не стал проходить медкомиссию и просто исправил срок действия водительской справки

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Белоруски стали позже рожать первого ребёнка
Новости дня
Новости ЧП
 
Устанавливается личность мужчины, который катался на велосипеде по ул. Волгоградской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика