В Могилевской области при пожаре погиб хозяин дома и двое его гостей

Источник материала: Tut.by

В деревне Леневка Кличевского района при пожаре погибли три человека. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Леневка поступило накануне в 22.18.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили в частном жилом доме трех погибших: 42-летнего хозяина дома, а также двоих его гостей — нигде не работающих жителей деревни Ореховка Кличевского района.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.