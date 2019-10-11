|
В Могилевской области при пожаре погиб хозяин дома и двое его гостей
Источник материала: Tut.by
В деревне Леневка Кличевского района при пожаре погибли три человека. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Леневка поступило накануне в 22.18.
Прибывшие по вызову спасатели обнаружили в частном жилом доме трех погибших: 42-летнего хозяина дома, а также двоих его гостей — нигде не работающих жителей деревни Ореховка Кличевского района.
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)