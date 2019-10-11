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В Могилевской области при пожаре погиб хозяин дома и двое его гостей

12.10.2019 13:58 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Леневка Кличевского района при пожаре погибли три человека. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Леневка поступило накануне в 22.18.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили в частном жилом доме трех погибших: 42-летнего хозяина дома, а также двоих его гостей — нигде не работающих жителей деревни Ореховка Кличевского района.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.
 
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