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Кусок мяса с деньгами на дороге испугал жителя п. Мухавец. Что бы это значило?

14.10.2019 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Даже сложно предположить, кому и зачем может такое понадобиться. Житель посёлка Мухавец, который прислал нам данное видео и фото, предположил худшее, но как-то не верится, что у нас есть желающие проводить такие обряды. Конечно, про то, чтобы пугаться этого безобразия речи не идёт, но согласитесь, несколько напрягает, когда видишь подобное и хочется разобраться.

Кусок мяса с деньгами на дороге испугал жителя п. Мухавец. Что бы это значило?

Может быть кто-то из посетителей сайта сможет пояснить - что это, к чему и зачем?

Объект расположили на перекрёстке, что видимо важно для понимания смысла. Мясо явно не потеряли, а положили здесь специально. Оказывается, подобное происходит не в первый раз. То какие-то узелки, костёрчик, ещё какие-то странные вещи. Обычно это происходит где-то в стороне, хотя и на виду, а на этот раз вот, прямо на перекрёстке у леса.

 
 
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  Даже сложно предположить, кому и зачем может такое понадобиться. Житель посёлка Мухавец, который прислал нам данное видео и фото, предположил худшее, но как-то не...
 
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