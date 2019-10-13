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На охоте в Кировском районе застрелен мужчина

14.10.2019 11:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время охоты в Кировском районе 12 октября застрелили одного из ее участников. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Анастасия Лавринович.

По информации следствия, погибшему 31 год. Он участвовал в загонной охоте. От полученного ранения мужчина погиб на месте.

Погибший — местный охотник. Еще один участник охоты — тоже местный, второй приезжий, рассказали в Кировской районной структуре Белорусского общества охотников и рыболовов. На загонную охоту они отправились с разрешением на добычу кабана, лося, косули. Охотники говорят, что причины смертельного ранения охотника могут быть разные — от рикошета пули и случайности до нарушений правил охоты.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
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