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В Бобруйске при пожаре погиб мужчина. Двоих жильцов спасли
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске в ночь на 14 октября при пожаре погиб мужчина,
Пожар произошел в доме на улице Минской около двух часов ночи. 50-летний хозяин погиб. Спасены 29-летняя дочь его сожительницы и ее 28-летний муж. Все трое были безработными.
Огонь уничтожил имущество в комнате, закопчены стены и вещи в квартире. Причина пожара устанавливается.
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Спасены дочь сожителньицы погибшего и ее муж.
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