В Бобруйске при пожаре погиб мужчина. Двоих жильцов спасли

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в ночь на 14 октября при пожаре погиб мужчина, сообщает МЧС. Еще двоих жильцов квартиры спасли.

Пожар произошел в доме на улице Минской около двух часов ночи. 50-летний хозяин погиб. Спасены 29-летняя дочь его сожительницы и ее 28-летний муж. Все трое были безработными.

Огонь уничтожил имущество в комнате, закопчены стены и вещи в квартире. Причина пожара устанавливается.