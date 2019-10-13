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В Бобруйске при пожаре погиб мужчина. Двоих жильцов спасли

14.10.2019 12:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в ночь на 14 октября при пожаре погиб мужчина, сообщает МЧС. Еще двоих жильцов квартиры спасли.

Пожар произошел в доме на улице Минской около двух часов ночи. 50-летний хозяин погиб. Спасены 29-летняя дочь его сожительницы и ее 28-летний муж. Все трое были безработными.

Огонь уничтожил имущество в комнате, закопчены стены и вещи в квартире. Причина пожара устанавливается.

 
 
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Спасены дочь сожителньицы погибшего и ее муж.
 
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