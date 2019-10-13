Ночь, улица, фонарь… забор

Источник материала: Ивьевский край

«Пьяному и море по колено» - эту поговорку знает, пожалуй, каждый. Иногда складывается такое впечатление, что все крепко выпившие личности превращаются в супергероев. Им становится под силу абсолютно все, ведь у них стираются границы дозволенного и невыполнимого.

Такие «границы» стерлись и у жителя Минского района Б., в июле заехавшего погостить к своему приятелю в Ивьевский район.

Поначалу двое молодых людей вполне спокойно, без каких-либо происшествий выпивали дома. И, вроде как, ничего не предвещало «эксцессов», но не тут-то было.

Изрядно «надегустировавшись» алкогольных напитков парни решили прогуляться в соседнюю деревню, а дальше что-то пошло не «по плану».

Проходя по одной из улиц аг. Липнишки Б. беспричинно, из хулиганских побуждений, выразил явное неуважение к обществу и вседозволенность, а именно: повредил заборное ограждение, принадлежащее Липнишковскому сельскому исполнительному комитету. Приятель пытался его остановить, оттащить, но «богатырь» не слушался и продолжал «травмировать» ни в чем не повинный забор. Через какое-то время Б. сам успокоился, и маленькая компания направилась дальше.

Следующим утром, проходя мимо своей же «инсталляции» Б. увидел местных жителей и сотрудников милиции. Парню, видимо, стало совестно, поэтому он чистосердечно признался в совершенном.

В отношении Б. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением чужого имущества (хулиганство)».

Обвиняемый Т. свою вину полностью признал, чистосердечно раскаялся в содеянном, добровольно возместил ущерб и просил строго его не наказывать.

Прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков сообщил: «Приговором суда гражданину Б. было назначено наказание в виде штрафа в размере 50-ти базовых величин, арест, наложенный на имущество, оставлен в целях обеспечения исполнения наказания».

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.