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В Гродно мужчине не понравился внешний вид подростка - и он избил его
Источник материала: Tut.by
В Гродно молодой человек избил подростка. Хулигану не понравился внешний вид 15-летнего парня. Мужчину особенно раздражала сережка в ухе,
Все произошло поздно вечером около возле общежития на одной из улиц областного центра. Подросток получил несколько ударов по голове. Досталось сильно — пришлось зашивать лоб.
Молодой человек обратился в милицию.
Обидчика задержали быстро. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Кстати, летом 2016 года в областном центре
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В Гродно молодой человек избил подростка. Хулигану не понравился внешний вид 15-летнего парня. В частности, мужчину особенно раздражала сережка в ухе.
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