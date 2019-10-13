В Гродно мужчине не понравился внешний вид подростка - и он избил его

Источник материала: Tut.by

В Гродно молодой человек избил подростка. Хулигану не понравился внешний вид 15-летнего парня. Мужчину особенно раздражала сережка в ухе, сообщает УВД.

Все произошло поздно вечером около возле общежития на одной из улиц областного центра. Подросток получил несколько ударов по голове. Досталось сильно — пришлось зашивать лоб.

Молодой человек обратился в милицию.

Обидчика задержали быстро. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кстати, летом 2016 года в областном центре был похожий случай . Тогда 18-летний гродненец избил трех своих ровесников. Все произошло ночью. Злоумышленника также быстро задержали.