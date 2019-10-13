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В Гродно мужчине не понравился внешний вид подростка - и он избил его

14.10.2019 12:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно молодой человек избил подростка. Хулигану не понравился внешний вид 15-летнего парня. Мужчину особенно раздражала сережка в ухе, сообщает УВД.

Все произошло поздно вечером около возле общежития на одной из улиц областного центра. Подросток получил несколько ударов по голове. Досталось сильно — пришлось зашивать лоб.

Молодой человек обратился в милицию.

Обидчика задержали быстро. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кстати, летом 2016 года в областном центре был похожий случай. Тогда 18-летний гродненец избил трех своих ровесников. Все произошло ночью. Злоумышленника также быстро задержали.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно молодой человек избил подростка. Хулигану не понравился внешний вид 15-летнего парня. В частности, мужчину особенно раздражала сережка в ухе.
 
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