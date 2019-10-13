После конфликта с односельчанином парень в Глубокском районе поджег его дом

Источник материала: Tut.by

Давний конфликт между жителями Глубокского района вылился в уголовное дело: один из его участников лишился дома, а другой стал подозреваемым в поджоге. Подробности рассказали в УВД.

Предварительно установлено, что 22-летний житель деревни Станули ночью 10 октября пришел к дому 54-летнего односельчанина. При себе у молодого человека были две бутылки с бензином, обернутые тряпками. Одну из них он зажег и метнул в дом оппонента. Возник пожар, который практически полностью уничтожил строение.

Ущерб составил 25 тыс. рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.