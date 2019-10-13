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В Гродно снова нашли и вернули девушку, которая три раза сбегала из дома с парнем и пряталась в лесу
Источник материала: Tut.by
Гродненку Диану Ковалеву, Гродно разыскивают девушку, которая в третий раз сбежала из дома. Раньше она пряталась в лесу">которая пропала 10 октября, нашли в лесу около железнодорожной станции Житомля в Гродненском районе. Она снова пряталась со своим парнем,
Напомним, первый раз девушка
Второй раз девушка ушла из дома 9 сентября. И так же пряталась вместе с парнем в лесу.
10 октября она пропала снова. И вот в милицию позвонил житель Гродно, у которого есть нежилой дом в Гродненском районе около станции Житомля. Он рассказал, что местные жители видели двух подростков, которые могли находиться именно в том жилище.
Сотрудники милиции обследовали заброшенное строение. А позже с помощью служебной собаки в километре от дома в лесу и были обнаружены подростки. Целыми и невредимыми подростки переданы родителям.
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В Гродно снова нашли и вернули девушку, которая три раза сбегала из дома с парнем и пряталась в лесу
Гродненку Диану Ковалеву, которая пропала 10 октября, нашли в лесном массиве около железнодорожной станции Житомля в Гродненском районе. Она снова пряталась со...
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