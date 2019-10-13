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В Гродно снова нашли и вернули девушку, которая три раза сбегала из дома с парнем и пряталась в лесу

14.10.2019 15:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненку Диану Ковалеву, Гродно разыскивают девушку, которая в третий раз сбежала из дома. Раньше она пряталась в лесу">которая пропала 10 октября, нашли в лесу около железнодорожной станции Житомля в Гродненском районе. Она снова пряталась со своим парнем, сообщает УВД. Это уже третий побег молодых людей за последние два месяца.


Фото: vk.com/pso_centrspas

Напомним, первый раз девушка пропала 19 августа. Ее нашли через 9 дней в Берестовицком районе. Она пряталась вместе со своим молодым человеком в лесу. Домой возвращаться она не хотела. Тем не менее юную гродненку передали маме.

Второй раз девушка ушла из дома 9 сентября. И так же пряталась вместе с парнем в лесу.

10 октября она пропала снова. И вот в милицию позвонил житель Гродно, у которого есть нежилой дом в Гродненском районе около станции Житомля. Он рассказал, что местные жители видели двух подростков, которые могли находиться именно в том жилище.

Сотрудники милиции обследовали заброшенное строение. А позже с помощью служебной собаки в километре от дома в лесу и были обнаружены подростки. Целыми и невредимыми подростки переданы родителям.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненку Диану Ковалеву, которая пропала 10 октября, нашли в лесном массиве около железнодорожной станции Житомля в Гродненском районе. Она снова пряталась со...
 
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