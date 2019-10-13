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В г.п. Городея горел дом. Погиб человек

14.10.2019 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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12 октября, около часа ночи, в ЦОУ Несвижского РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в г.п. Городея. По прибытии к месту вызова было установлено, что жилой дом горит открытым пламенем. В деревянной пристройке работники Несвижского РОЧС обнаружили погибшего хозяина дома — пенсионера 1942 года рождения.

В результате пожара выгорели изнутри пристройка, две комнаты, уничтожена кровля по всей площади дома, а также перекрытие.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Уважаемые граждане! Несвижский РОЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту! Берегите себя и своих близких!

«НН».

 


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12 октября, около часа ночи, в ЦОУ Несвижского РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в г.п. Городея. По прибытии
 
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