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Сбытчика психотропов задержали в Бресте

14.10.2019 18:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Московского РОВД Бреста задержали местного жителя за сбыт психотропных веществ, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Сбытчика психотропов задержали в Бресте

Мужчина 1991 года рождения приобретал психотропы в России и сбывал своим знакомым в Бресте. При осмотре его места жительства правоохранители обнаружили и изъяли более 40 г особо опасного вещества - пара-метилэфедрона, а также альфа-PVP и марихуану.

Сбытчика психотропов задержали в Бресте

В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Московского РОВД Бреста задержали местного жителя за сбыт психотропных веществ,...
 
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