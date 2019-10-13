Сбытчика психотропов задержали в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Московского РОВД Бреста задержали местного жителя за сбыт психотропных веществ, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.





Мужчина 1991 года рождения приобретал психотропы в России и сбывал своим знакомым в Бресте. При осмотре его места жительства правоохранители обнаружили и изъяли более 40 г особо опасного вещества - пара-метилэфедрона, а также альфа-PVP и марихуану.





В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса.