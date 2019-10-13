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Сбытчика психотропов задержали в Бресте
14.10.2019 18:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Московского РОВД Бреста задержали местного жителя за сбыт психотропных веществ, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.
Мужчина 1991 года рождения приобретал психотропы в России и сбывал своим знакомым в Бресте. При осмотре его места жительства правоохранители обнаружили и изъяли более 40 г особо опасного вещества - пара-метилэфедрона, а также альфа-PVP и марихуану.
В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса.
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Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Московского РОВД Бреста задержали местного жителя за сбыт психотропных веществ,...
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