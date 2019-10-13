В Дрогичине избили подростков, а затем их родителей. Милиция медлит, считают пострадавшие

Источник материала: Виртуальный Брест

В чём там была проблема изначально, разобраться не так уж и просто, наверняка, у каждой стороны есть своя версия.





на фото - отец избитого мальчика, ему досталось во второй раз: брызнули баллончиком, порезали ножом спину и ударили чем-то типа ломика в лицо

Вот что нам рассказали пострадавшие:

Несколько дней назад в г. Дрогичин произошёл конфликт между подростками, они подрались. Среди пострадавших - 14-летний мальчик цыганской национальности. Родители, как и полагается, хотели написать заявление, но его почему-то не стали принимать. Через несколько дней родители поехали урегулировать вопрос с обидчиками (они сами предложили им встретиться). Опять что-то пошло не так, и снова пострадавшая сторона вынуждена просить милицию о защите. Все побои как в первый раз, так и во второй, были зафиксированы должным образом. Получается, избили сначала детей, а затем и их родителей.





После второго случая в милиции приняли заявление (это уже сегодня). К тому времени родственники написали обращения в прокуратуру и СК , там по ним должны провести проверку.









Судя по всему, кто-то слишком вольготно чувствует себя в этом небольшом городе. Ходят слухи о том, что это люди какого-то начальника из силовых структур. Что это может значить - нам непонятно. Неужели в наши дни такое возможно? На самом деле слухи более чем конкретизированы, но вы же понимаете, подтвердить их для СМИ невозможно.

Однако родственники пострадавших категоричны, и настаивают на своей версии - нужно обязательно разобраться, почему так долго пришлось просить, чтобы правоохранительные органы начали действовать.





К слову, сегодня, 14 октября 2019 года поздно ночью в Дрогичине произошла ещё одна драка, и тоже избили подростков. На месте происшествия у знаменитого на весь город бара "Контакт" работали медики и следователи до самого утра. Оба происшествия могут быть и не связаны друг с другом, разве что каждый раз били тех, кто общается со сверстниками цыганской национальности.

Чтобы вы понимали, насколько всё серьёзно в городе, вот вам ещё голосование в соцсетях в одной из групп города :





Что же такое происходит в этом "тихом" белорусском городке и кто там наведёт порядок? Пока это только вопросы... А нам остаётся только следить за тем, как развивается ситуация.