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В Дрогичине избили подростков, а затем их родителей. Милиция медлит, считают пострадавшие

14.10.2019 20:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В чём там была проблема изначально, разобраться не так уж и просто, наверняка, у каждой стороны есть своя версия.

В Дрогичине избили подростков, а затем их родителей. Милиция медлит, считают пострадавшие

на фото - отец избитого мальчика, ему досталось во второй раз: брызнули баллончиком, порезали ножом спину и ударили чем-то типа ломика в лицо

Вот что нам рассказали пострадавшие:

Несколько дней назад в г. Дрогичин произошёл конфликт между подростками, они подрались. Среди пострадавших - 14-летний мальчик цыганской национальности. Родители, как и полагается, хотели написать заявление, но его почему-то не стали принимать. Через несколько дней родители поехали урегулировать вопрос с обидчиками (они сами предложили им встретиться). Опять что-то пошло не так, и снова пострадавшая сторона вынуждена просить милицию о защите. Все побои как в первый раз, так и во второй, были зафиксированы должным образом. Получается, избили сначала детей, а затем и их родителей.

В Дрогичине избили подростков, а затем их родителей. Милиция медлит, считают пострадавшие

После второго случая в милиции приняли заявление (это уже сегодня). К тому времени родственники написали обращения в прокуратуру и СК, там по ним должны провести проверку.

В Дрогичине избили подростков, а затем их родителей. Милиция медлит, считают пострадавшие

В Дрогичине избили подростков, а затем их родителей. Милиция медлит, считают пострадавшие

Судя по всему, кто-то слишком вольготно чувствует себя в этом небольшом городе. Ходят слухи о том, что это люди какого-то начальника из силовых структур. Что это может значить - нам непонятно. Неужели в наши дни такое возможно? На самом деле слухи более чем конкретизированы, но вы же понимаете, подтвердить их для СМИ невозможно.

Однако родственники пострадавших категоричны, и настаивают на своей версии - нужно обязательно разобраться, почему так долго пришлось просить, чтобы правоохранительные органы начали действовать.

В Дрогичине избили подростков, а затем их родителей. Милиция медлит, считают пострадавшие

К слову, сегодня, 14 октября 2019 года поздно ночью в Дрогичине произошла ещё одна драка, и тоже избили подростков. На месте происшествия у знаменитого на весь город бара "Контакт" работали медики и следователи до самого утра. Оба происшествия могут быть и не связаны друг с другом, разве что каждый раз били тех, кто общается со сверстниками цыганской национальности.

Чтобы вы понимали, насколько всё серьёзно в городе, вот вам ещё голосование в соцсетях в одной из групп города:

В Дрогичине избили подростков, а затем их родителей. Милиция медлит, считают пострадавшие

Что же такое происходит в этом "тихом" белорусском городке и кто там наведёт порядок? Пока это только вопросы... А нам остаётся только следить за тем, как развивается ситуация.

 
 
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  В чём там была проблема изначально, разобраться не так уж и просто, наверняка, у каждой стороны есть своя версия. на фото - отец избитого мальчика, ему досталось во...
 
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