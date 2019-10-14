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В понедельник, 14 октября, в Глуске произошел пожар

15.10.2019 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В понедельник, 14 октября, в Глуске произошел пожар

Утром в понедельник, 14 октября, произошел пожар в Глуске. Тревожный звонок о возгорании на балконе в квартире по улице Гагарина, 39, на номер 101 раздался в 5:45. Инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Роман Цапик рассказал, что сообщение о пожаре поступило от случайной прохожей, чуть позже в РОЧС позвонила и сама обеспокоенная 28-летняя хозяйка квартиры. По прибытии двух отделений пожарной аварийно-спасательной части Глуска к месту происшествия из окон балкона на пятом этаже шел дым. Позже выяснилось, что до приезда пожарных хозяйка, которую, по ее словам, разбудил запах дыма в квартире, с помощью неравнодушных соседей, также учуявших неладное, пыталась самостоятельно потушить огонь водой. Когда спасатели прибыли на место, жильцы находились на лестничной клетке. Задымление в подъезде было небольшим, поэтому в эвакуации людей не возникло необходимости. Очаг возгорания располагался на балконе и через пять минут был полностью ликвидирован спасателями. Огонь уничтожил матрас, повредил стены, оконную раму и находящиеся на балконе личные вещи хозяйки. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

В понедельник, 14 октября, в Глуске произошел пожар

Спасатели в очередной раз напоминают жителям района, что причиной сильного пожара на балконе может стать всего один небрежно брошенный окурок. Поэтому не стоит испытывать судьбу и курить на балконе, в помещении, в кровати, тем более делать это в состоянии алкогольного опьянения.

Фото предоставлены Глусским РОЧС

 
 
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Утром в понедельник, 14 октября, произошел пожар в Глуске. Тревожный звонок о возгорании на балконе в квартире по улице Гагарина, 39, на номер 101 раздался в 5:45....
 
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