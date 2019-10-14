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14 октября произошел пожар квартиры в деревне Чеботовичи

15.10.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

14 октября произошел пожар квартиры в деревне Чеботовичи

Вчера утром, 14 октября, произошел пожар квартиры в д. Чеботовичи Буда-Кошелевского района, как сообщает Гомельское областное управление МЧС. В результате пожара повреждено имущество, пострадавших нет. Возможная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

 
 
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Вчера утром, 14 октября, произошел пожар квартиры в д. Чеботовичи Буда-Кошелевского района, как сообщает Гомельское областное управление МЧС. В...
 
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