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Под Могилевом автомобиль сбил лося
Источник материала: БTСерьезное ДТП случилось под Могилевом. Там "опель" сбил лося и съехал в кювет. Водителя пришлось доставать с помощью спецтехники. Еще два пассажира выбрались сами. Все пострадавшие госпитализированы.
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Серьезное ДТП случилось под Могилевом. Там "опель" сбил лося и съехал в кювет. Водителя пришлось доставать с помощью спецтехники. Еще два пассажира выбрались сами....
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