В Октябрьском районе во время пожара в частном доме сгорели два человека

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Красная Слобода Октябрьского района на пожаре в жилом доме погибли два человека, сообщили в МЧС.

Пожар вспыхнул 14 октября в 22.30. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, горела уже крыша дома. Внутри пожарные обнаружили тела мужчины и женщины.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования.