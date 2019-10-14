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В Октябрьском районе во время пожара в частном доме сгорели два человека
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Красная Слобода Октябрьского района на пожаре в жилом доме погибли два человека,
Пожар вспыхнул 14 октября в 22.30. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, горела уже крыша дома. Внутри пожарные обнаружили тела мужчины и женщины.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Пожар вспыхнул 14 октября в 22.30.
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