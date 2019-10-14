В Пинске под колёса автобуса попал пешеход

Источник материала: Полесская правда

По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома: днем 14 октября 38-летний пинчанин, управляя автобусом марки «МАЗ 107 466», двигался по проспекту Жолтовского.

При выполнении маневра левого поворота на разрешающий (зеленый) сигнал светофора на улице Пестрака, водитель совершил наезд на 45-летнего пешехода, который переходил проезжую часть улицы по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, справа налево по ходу движения автобуса.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу. Проводится проверка.

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