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В Пинске под колёса автобуса попал пешеход
15.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома: днем 14 октября 38-летний пинчанин, управляя автобусом марки «МАЗ 107 466», двигался по проспекту Жолтовского.
При выполнении маневра левого поворота на разрешающий (зеленый) сигнал светофора на улице Пестрака, водитель совершил наезд на 45-летнего пешехода, который переходил проезжую часть улицы по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, справа налево по ходу движения автобуса.
В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу. Проводится проверка.
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> По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома: днем 14 октября 38-летний пинчанин, управляя автобусом марки «МАЗ 107 466», двигался по проспекту...
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