|
В Пинске ночью со стройплощадки украли трубы
15.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В Пинский ГОВД поступило сообщение от работника одного из строительных предприятий города. Мужчина рассказал, что ночью 10 сентября со строящегося объекта по ул. 60 лет Октября были похищены 6 полиэтиленовых труб. Ущерб предприятию был оценен в 2 652 руб. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий похищенные трубы были обнаружены во дворе одного из неподалеку расположенных частных домов. Выяснилось также, что к краже причастны два неработающих жителя Пинска, 1981 и 1991 годов рождения. Похищенное изъято, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Фото ГЭКС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич: – В Пинский ГОВД поступило сообщение от...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)