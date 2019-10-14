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Солигорские следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с голубями

15.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, в ночь на 31 августа 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Солигорска о том, что с последнего этажа многоэтажного дома, где она проживает, на асфальт падают мертвые птицы.

Выбывшей на место происшествия следственно-оперативной группой обнаружены семь мертвых голубей, а также фрагменты еще нескольких убитых пернатых.

По подозрению в совершении противоправных действий сотрудниками милиции был задержан 20-летний житель Любанского района.

На допросе молодой человек рассказал следователям, что совершил противоправные действия, потому что разозлился на пернатых, которые его испачкали.

В рамках уголовного дела собирается материал, характеризующий личность подозреваемого. В отношении него назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.

Проведение следственных и процессуальных действий продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ст. 339-1 Уголовного кодекса...
 
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