Солигорские следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с голубями

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По данным следствия, в ночь на 31 августа 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Солигорска о том, что с последнего этажа многоэтажного дома, где она проживает, на асфальт падают мертвые птицы.

Выбывшей на место происшествия следственно-оперативной группой обнаружены семь мертвых голубей, а также фрагменты еще нескольких убитых пернатых.

По подозрению в совершении противоправных действий сотрудниками милиции был задержан 20-летний житель Любанского района.

На допросе молодой человек рассказал следователям, что совершил противоправные действия, потому что разозлился на пернатых, которые его испачкали.

В рамках уголовного дела собирается материал, характеризующий личность подозреваемого. В отношении него назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.

Проведение следственных и процессуальных действий продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног