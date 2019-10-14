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В Минской области совершены угоны трактора и скутера: возбуждены уголовные дела

15.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, днем 8 октября сотрудниками милиции был задержан 36-летний житель Вилейского района, который управлял скутером в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства установлено, что неработающий и ранее неоднократно судимый мужчина неправомерно завладел транспортным средством. С его владельцем он накануне распивал спиртные напитки. Когда 58-летний хозяин уснул, гость на скутере поехал кататься.

Обстоятельства угона трактора устанавливают следователи Логойского района по поступившему заявлению от жителя Минска. Мужчина сообщил 11 октября о пропаже трактора «Т-25», находившегося во дворе его дачного дома в деревне Октябрь Логойского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправных действий был задержан 30-летний мужчина, житель соседней деревни.

На допросе мужчина рассказал следователям, что ранее потерпевшему он помогал чинить трактор и знал, как можно его завести. Когда ночью проходил вблизи его дачного дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проник в гараж, где стояла техника, запустил двигатель и поехал кататься по деревне. Потом трактор спрятал в лесном массиве.

30-летний житель Логойского района ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительского удостоверения.

По вышеуказанным фактам следователи возбудили уголовные дела по ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь –угон. По обстоятельствам совершенных противоправных действий допрашиваются подозреваемые, потерпевшие и свидетели. Назначены экспертизы. Выполняются следственные и процессуальные действия, по результатам которых буден дана окончательная правовая оценка действиям мужчин.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи Минской области устанавливают обстоятельства угонов, совершенных в разных районах.
 
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