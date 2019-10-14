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Трое борисовчан похитили металлолом, чтобы купить спиртное

15.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Приятели 51, 50 и 49 лет распивали спиртные напитки. Алкоголь кончился, а на приобретение нового не было денег. Тогда один из них предложил товарищам поискать металлолом на одном из частных подворий, затем его сдать, а на вырученные деньги купить алкоголь.

Так и сделали. На ул. Энгельса, подозреваемые увидели, что калитка одного из домов была немного приоткрыта: этим и решили воспользоваться. Беспрепятственно войдя внутрь, один из них заприметил на земле у сарая различные металлические предметы: что-то стали складывать в пакет, что-то брать в руки. Набрав нужное количество болтов, гаек и различных ржавых инструментов, мужчины направились на выход. Краденое сдавали в ближайшем пункте металлолома, получали деньги и приобретали алкоголь.

Когда алкоголь заканчивался, вновь возвращались к тому дому, и уходили оттуда с металлоломом. И так три раза… В общей сложности в пункте приема металла им удалось выручить 37 рублей.

По факту кражи в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

https://minobl.mvd.gov.by

 
 
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Трое мужчин в Борисове совершили кражу металлолома, чтобы выручить деньги на алкоголь и закуску. Похищенное сразу же сдавали в пункт приема металла неподалеку.
 
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