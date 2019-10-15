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Молодечненские следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека

16.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В правоохранительные органы 6 октября 2019 года поступило сообщение от жителя Молодечненского района о безвестном исчезновении 19-летнего сына.

В ходе поисковых мероприятий 7 октября в водоеме, расположенном на территории парка в Молодечно, было обнаружено тело разыскиваемого молодого человека без признаков жизни.

Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены документы, деньги иные личные вещи погибшего, находившиеся при нем. При осмотре тела видимых телесных повреждений не выявлено. По предварительному заключению эксперта причиной его смерти является утопление. Окончательные результаты будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В рамках проверочных мероприятий следователи работают с родственниками, знакомыми. Для изучения истребованы записи камер видеонаблюдения, устанавливаются возможные очевидцы происшествия.

Проверка по данному факту продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели молодого человека.
 
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