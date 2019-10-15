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В Бобруйске вторую неделю ищут 43-летнего мужчину. Может, вы его видели?

16.10.2019 10:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вторую неделю ищут 43-летнего Сергея Воробьева, сообщает ПСО «Ангел». 7 октября он ушел из дома на работу, но там так и не появился.


Фото: ПСО «Ангел»

Сергей Воробьев живет в Бобруйске на улице Комарова. 7 октября около 14.30 он вышел из дома и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 177 см, плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы черные.

Особые приметы: шрамы на горбинке носа, шрам с левой стороны лба.

Был одет: военная куртка зеленого цвета, джинсы синие, кроссовки черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем человеке, просьба звонить по телефонам ПСО «Ангел» 7733 (для всех мобильных операторов), (+375 33) 666−68−56, (+375 33) 666−60−33 или 102.

 
 
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Сергей Воробьев ушел из дома 7 октября около 14.30, но на работе не появился.
 
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