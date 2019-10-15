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Позарился на детские кеды. В Толочинском районе мужчина обокрал школьную раздевалку
Источник материала: Tut.by
27-летний мужчина в Толочинском районе подозревается в краже одежды и обуви из школьной раздевалки,
Предварительно установлено, что мужчина пришел к своей матери, которая работала в школе сторожем. Пока женщина отлучилась, ее сын взял ключи и принялся открывать шкафчики, в которых ученики хранили свои вещи. Мужчине приглянулся гардероб ученицы 9-го класса — и он забрал ее байку и кеды общей стоимостью 122 рубля.
Украденные вещи спрятал у дома — но милиция позже все нашла.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Возбуждено уголовное дело.
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