﻿ Позарился на детские кеды. В Толочинском районе мужчина обокрал школьную раздевалку. 21.by
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Позарился на детские кеды. В Толочинском районе мужчина обокрал школьную раздевалку

16.10.2019 11:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27-летний мужчина в Толочинском районе подозревается в краже одежды и обуви из школьной раздевалки, сообщает УВД.

Предварительно установлено, что мужчина пришел к своей матери, которая работала в школе сторожем. Пока женщина отлучилась, ее сын взял ключи и принялся открывать шкафчики, в которых ученики хранили свои вещи. Мужчине приглянулся гардероб ученицы 9-го класса — и он забрал ее байку и кеды общей стоимостью 122 рубля.

Украденные вещи спрятал у дома — но милиция позже все нашла.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

 
 
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