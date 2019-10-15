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Внимание – розыск!
16.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Кричевским РОВД разыскивается гражданин Стырин Владимир Григорьевич, 05.06.1955 г.р., без определенного места жительства.
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Кричевским РОВД разыскивается гражданин Стырин Владимир Григорьевич, 05.06.1955 г.р., без определенного места жительства. Приметы: на вид 60 лет, рост 175-180
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