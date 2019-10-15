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Внимание – розыск!

16.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Кричевским РОВД разыскивается гражданин Стырин Владимир Григорьевич, 05.06.1955 г.р., без определенного места жительства.
Приметы: на вид 60 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо продолговатое, волос седой.
Был одет: куртка черная из кожзаменителя, майка серого цвета, джинсы зеленого цвета, черные туфли, вся одежда в неопрятном виде.
Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Стырина В.Г., просьба сообщить в Кричевский РОВД по телефонам: (8-02241) 34905, 34978, 22174, моб. тел. 8(033) 6828801, 8(029)7459754 (МТС) либо 102.

 
 
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Кричевским РОВД разыскивается гражданин Стырин Владимир Григорьевич, 05.06.1955 г.р., без определенного места жительства. Приметы: на вид 60 лет, рост 175-180
 
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