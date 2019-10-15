Погибли два человека

Источник материала: Кричевская жизнь





12 октября, в 22.40, в дежурную часть отдела внутренних дел райисполкома поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке цементников.

Следственно-оперативная группа прибыла на место ДТП буквально через четыре минуты. Следом за правоохранителями, в 22.50, приехала скорая медицинская помощь.

Как сообщили в отделении ГАИ РОВД, водитель «Ауди А6» (1992 года рождения), двигаясь по ул. Шоссейной в направлении ул. Фрунзе, совершил наезд на велосипедиста К., перево­зившего гражданина С. Велосипедист с пассажиром двигались по проезжей части. При этом велосипед был обозначен катафотами: спереди – белого цвета и сзади – красного, на колесах катафоты оранжевого цвета отсутствовали.

Велосипедист и его пассажир погибли. По факту дорожно-транспортного происшест­вия возбуждено уголовное дело.







