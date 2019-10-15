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Погибли два человека
16.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
12 октября, в 22.40, в дежурную часть отдела внутренних дел райисполкома поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке цементников.
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12 октября, в 22.40, в дежурную часть отдела внутренних дел райисполкома поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке цементников....
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