ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Земельный вопрос

16.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратурой района проведена проверка законности и эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения субъектами хозяйствования агропромышленного комплекса.
Проведенной проверкой выявлено 11 неиспользуемых земельных участков пахотных земель общей площадью 210,272 га, 2 земельных участка луговых земель общей площадью 15,7792 га, что свидетельствует о неудовлетворительной работе администраций сельскохозяйственных организаций по вовлечению земель в сельскохозяйст­венный оборот. Суммарная площадь неиспользуемых земельных участков равна 316 футбольным полям.
Вызывает беспокойство и отсутст­вие правоудостоверяющих документов на земельные участки, находящиеся в пользовании сельскохозяйственных организаций, на площади 1999,4976 га. Кроме того, проверкой установлено, что в 4 из 5 сельскохозяйственных организациях документальный учет используемых площадей сельскохозяйственного назначения надлежащим образом не организован.
По результатам проверки в районный исполнительный комитет внесено представление об устранении нарушений законодательства, регулирующего вопросы эффективного использования сельскохозяйственных земель.
Е. Еремин,
помощник прокурора района юрист 2-го класса.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратурой района проведена проверка законности и эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения субъектами хозяйствования...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Молодечненские следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика