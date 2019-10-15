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Земельный вопрос
16.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Прокуратурой района проведена проверка законности и эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения субъектами хозяйствования агропромышленного комплекса.
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Прокуратурой района проведена проверка законности и эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения субъектами хозяйствования...
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