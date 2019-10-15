Земельный вопрос

Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратурой района проведена проверка законности и эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения субъектами хозяйствования агропромышленного комплекса.

Проведенной проверкой выявлено 11 неиспользуемых земельных участков пахотных земель общей площадью 210,272 га, 2 земельных участка луговых земель общей площадью 15,7792 га, что свидетельствует о неудовлетворительной работе администраций сельскохозяйственных организаций по вовлечению земель в сельскохозяйст­венный оборот. Суммарная площадь неиспользуемых земельных участков равна 316 футбольным полям.

Вызывает беспокойство и отсутст­вие правоудостоверяющих документов на земельные участки, находящиеся в пользовании сельскохозяйственных организаций, на площади 1999,4976 га. Кроме того, проверкой установлено, что в 4 из 5 сельскохозяйственных организациях документальный учет используемых площадей сельскохозяйственного назначения надлежащим образом не организован.

По результатам проверки в районный исполнительный комитет внесено представление об устранении нарушений законодательства, регулирующего вопросы эффективного использования сельскохозяйственных земель.

Е. Еремин,

помощник прокурора района юрист 2-го класса.