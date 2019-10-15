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В Вороново у местной жительницы украли мобильный телефон

16.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороново у местной жительницы украли мобильный телефон

В Вороново пенсионерка 1958 года рождения положила мобильный телефон «Huawei» на стойку тренажера в парке отдыха и отошла по своим делам. Устройство заприметил 34-летний мужчина, который решил, что ему телефон нужнее.

По схожему сценарию произошло преступление в городе Волковыск. Там мужчина 1968 года рождения положил свое устройство «Honor 10 lite» на лавку, о чем благополучно забыл. В скором времени сотовый заприметил гражданин 1983 года рождения и забрал телефон себе.

Через некоторое время потерпевшие обнаружили пропажу и обратились за помощью в правоохранительные органы. В каждом случае оперативники указанных райотделов милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых и изъяли похищенное имущество.

Изучая криминальные сводки можно заметить, что определенный процент преступлений происходит по вине владельцев имущества.

 

Милиция просит более тщательно следить за своими вещами, ведь всегда рядом может проходить человек, который не постесняется забрать то, что плохо лежит.

УВД Гродненского облисполкома
https://grodnonews.by
 
 
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В Вороново пенсионерка 1958 года рождения положила мобильный телефон «Huawei» на стойку тренажера в парке отдыха и отошла по своим делам. Устройство заприметил...
 
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