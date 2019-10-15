В Кобрине установлен подозреваемый в совершении наезда на пешехода водитель БМВ

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 12 июля 2019 года примерно в 23 часа 10 минут, на улице Интернациональной в Кобрине был совершен наезд неустановленным автомобилем на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 41-летнего жителя Кобринского района.





В результате ДТП мужчине причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких. Водитель с места происшествия скрылся.

По данному факту Кобринским районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и ч.3 ст.159 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые соединены в одном производстве.

Потерпевший никакую информацию о приметах совершившего наезд транспортного средства сообщить не смог. В результате проведения следователями осмотров места происшествия были обнаружены несколько осколков битого стекла, небольшой фрагмент черного пластика с цифровыми обозначениями и два фрагмента лакокрасочного покрытия, которые были настолько малы, что визуально даже не определялся цвет краски.

При изучении фрагмента пластика было установлено, что он является частью крепления противотуманной фары к автомобилям BMW 525. Для исследования фрагментов лакокрасочного покрытия следователями была назначена экспертиза, проведение которой поручалось специалистам центрального аппарата ГКСЭ.





Согласно заключению эксперта частицы, изъятые в ходе осмотра места ДТП, являются фрагментами лакокрасочного покрытия транспортного средства с декоративным слоем темно-синего цвета с эффектом «металлик».

В последующем, путем дачи поручений органу дознания была организована работа по проверке автомобилей указанной модели, которых только на учёте МРЭО Кобринского РОВД оказалось 52. Все автомобили сотрудниками милиции осматривались, фотографировались, опрашивались владельцы. Наработанные материалы постоянно анализировались следователем, однако эта работа к положительным результатам не привела.

Кроме того, в первые дни расследования уголовного дела следователями совместно c сотрудниками милиции изымались записи камер видеонаблюдения, имеющихся в районном центре. Все видеозаписи тщательно осмотрены, несмотря на общий их хронометраж длительностью более 10 суток.

В соответствии с требованиями законодательства, в сентябре расследование по уголовному делу было приостановлено ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Несмотря на это, работа по делу не прекращалась.

В ходе дальнейшего изучения видеозаписей, на одной из них был обнаружен автомобиль BMW, из которого выходили трое мужчин.

Диск с видеозаписью был передан в Кобринский РОВД для ориентирования нарядов ГАИ и оперативных сотрудников. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен автомобиль и его владелец - 20-летний житель Жабинковского района, а также его знакомые. Кроме того, сотрудники милиции установили, что в день ДТП компания находилась в Кобрине.





Владелец автомобиля был задержан и признал, что он управлял автомобилем на момент ДТП.

Несмотря на то, что к моменту задержания автомобиль был отремонтирован и покрашен, следователь в ходе осмотра обнаружил и изъял спрятанную подозреваемым в автомобиле разбитую противотуманную фару. По результатам криминалистической экспертизы (установление целого по частям) установлено, что обнаруженный на месте происшествия фрагмент составлял одно целое с фарой.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается