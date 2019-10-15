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В Неговке оперативники РОВД выявили факт присвоения дизтоплива

16.10.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Неговке оперативники РОВД выявили факт присвоения дизтоплива

13 сентября сотрудники ГАИ в д. Неговка остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился 28-летний водитель, работающий механизатором на одном из предприятий, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

При досмотре машины в багажном отсеке были обнаружены полимерные канистры с окрашенным дизельным топливом общим объемом 200 литров, сопроводительных документов у водителя при себе не было. В РОВД перевозчик заявил, что купил груз у неизвестного мужчины.

В ходе расследования оперативники нашли реального продавца жидкого товара. В начале сентября 35-летний механизатор одного из сельхозпредприятий района сливал по 20-30 литров солярки с закрепленного за ним трактора «МТЗ 3022». Всего в личные канистры для продажи попало 200 литров,  ущерб предприятию составил 284 руб.

Буда-Кошелевским районным отделом Следственного комитета  возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь.

 
 
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13 сентября сотрудники ГАИ в д. Неговка остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился 28-летний водитель, работающий механизатором на...
 
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