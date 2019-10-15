В Неговке оперативники РОВД выявили факт присвоения дизтоплива

Источник материала: Газета Авангард





13 сентября сотрудники ГАИ в д. Неговка остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился 28-летний водитель, работающий механизатором на одном из предприятий, сообщает УВД Гомельского облисполкома .

При досмотре машины в багажном отсеке были обнаружены полимерные канистры с окрашенным дизельным топливом общим объемом 200 литров, сопроводительных документов у водителя при себе не было. В РОВД перевозчик заявил, что купил груз у неизвестного мужчины.

В ходе расследования оперативники нашли реального продавца жидкого товара. В начале сентября 35-летний механизатор одного из сельхозпредприятий района сливал по 20-30 литров солярки с закрепленного за ним трактора «МТЗ 3022». Всего в личные канистры для продажи попало 200 литров, ущерб предприятию составил 284 руб.

Буда-Кошелевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь.