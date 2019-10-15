В Столинском районе мужчина получил выстрелы в лицо и спину от знакомого

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук:

– В дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от 38-летнего жителя рабочего поселка Речица о том, что в подъезде одного из жилых домов наглядно знакомый беспричинно несколько раз ударил его ногой и выстрелил из пистолета ему в лицо и спину. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.

Правоохранителями установлено, 23-летний житель Ганцевичей, находясь в компании трех приятелей в микрорайоне «Горынь», из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия конструктивно схожего с пневматическим оружием более четырех выстрелов в спину и в лицо жителю р.п. Речица.

Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь («Особо злостное хулиганство»).

Фото УГКСЭ.