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В Столинском районе мужчина получил выстрелы в лицо и спину от знакомого
16.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от 38-летнего жителя рабочего поселка Речица о том, что в подъезде одного из жилых домов наглядно знакомый беспричинно несколько раз ударил его ногой и выстрелил из пистолета ему в лицо и спину. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.
Правоохранителями установлено, 23-летний житель Ганцевичей, находясь в компании трех приятелей в микрорайоне «Горынь», из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия конструктивно схожего с пневматическим оружием более четырех выстрелов в спину и в лицо жителю р.п. Речица.
Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь («Особо злостное хулиганство»).
Фото УГКСЭ.
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