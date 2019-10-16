Мужчина облил бензином гараж, сарай и супругу - требовал купить ему водку

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Ивацевичского РОВД около 12 часов поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее супруг обливает бензином их хозпостройку и гараж.







На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска РОВД.







Женщина пояснила милиционерам, что ее муж (житель деревни Квасевичи, 1959 года рождения) с утра требовал от нее сходить в магазин и купить бутылку водки. На очередной ее отказ мужчина разозлился, схватил полимерную бутылку с бензином и стал поливать хозпостройку и гараж. Когда увидел, что женщина позвонила в милицию, бросил в ее сторону бутылку с жидкостью и облил ее.





Медицинское освидетельствование показало 1.3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина задержан. Следователи дадут правовую оценку его действиям.

Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук

Фото и видео Ивацевичского РОВД