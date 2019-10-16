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Мужчина облил бензином гараж, сарай и супругу - требовал купить ему водку
17.10.2019 11:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Ивацевичского РОВД около 12 часов поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее супруг обливает бензином их хозпостройку и гараж.
Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук
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В дежурную часть Ивацевичского РОВД около 12 часов поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее супруг обливает бензином их хозпостройку и гараж. На...
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