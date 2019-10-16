В Могилеве мальчишка забрался под мост через Днепр - а доставали уже спасатели

Источник материала: Tut.by

Вечером 16 октября прохожий сообщил могилевским спасателям о ребенке, который залез под мост через реку Днепр и не мог спуститься самостоятельно. МЧС выехало на помощь.





Когда спасатели приехали, мальчик находился под мостом на вершине наклонной опоры высотой около 10 метров.





При помощи выдвижной лестницы спасатели сняли ребенка и передали работникам милиции.





В медицинской помощи он не нуждался.

Спасенному мальчику 10 лет, он учится в одной из могилевских школ.