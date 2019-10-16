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В Могилеве мальчишка забрался под мост через Днепр - а доставали уже спасатели

17.10.2019 11:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 16 октября прохожий сообщил могилевским спасателям о ребенке, который залез под мост через реку Днепр и не мог спуститься самостоятельно. МЧС выехало на помощь.


Когда спасатели приехали, мальчик находился под мостом на вершине наклонной опоры высотой около 10 метров.


При помощи выдвижной лестницы спасатели сняли ребенка и передали работникам милиции.


В медицинской помощи он не нуждался.

Спасенному мальчику 10 лет, он учится в одной из могилевских школ.

 
 
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