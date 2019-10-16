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В Могилеве мальчишка забрался под мост через Днепр - а доставали уже спасатели
Источник материала: Tut.by
Вечером 16 октября прохожий сообщил могилевским спасателям о ребенке, который залез под мост через реку Днепр и не мог спуститься самостоятельно.
Когда спасатели приехали, мальчик находился под мостом на вершине наклонной опоры высотой около 10 метров.
При помощи выдвижной лестницы спасатели сняли ребенка и передали работникам милиции.
В медицинской помощи он не нуждался.
Спасенному мальчику 10 лет, он учится в одной из могилевских школ.
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Спасенному мальчику 10 лет.
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